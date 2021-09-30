اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات تتفقد مطار القاهرة الدولي

في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات وفقًا لتوجهات الدولة المصرية من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

وفى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ،، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و اعضاء اللجنة بجولة تفقدية موسعة داخل مطار القاهرة الدولى .

بدأت الجولة بزيارة صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (١) حيث تفقدت اللجنه صالتى (2و3) بالمبنى كما تم تفقدت كل من الصالة الموسمية و صالة رقم (4) المخصصة للرحلات الخاصة وكذا الأسواق الحرة وكاونترات السفر والوصول بتلك الصالات.

واطلع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار وذلك للتأكد من تطبيق أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية .

كما تفقد اعضاء اللجنة متحفى الآثار بمبنى الركاب رقم ٢ و٣ بمطار القاهرة ، وكذا مكتب الحجر الصحى بالمطار حيث تم المرور على غرف العزل الصحي والتأكد من سلامة كافة الإجراءات .

كما قامت اللجنه العليا بتفقد كل من مبنى شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وشركة LSG إحدى الشركات العاملة بالمطار فى مجال تموين الطائرات للإطمئنان على سير العمل والإنتاج وكيفية إعداد وتجهيز الوجبات وفقاً لمعايير الجودة العالمية وقواعد السلامة والجودة في كل مراحل الإنتاج وتحميلها في أحدث السيارات المبردة لنقل الوجبات ، حيث تم المرور على كافة مواقع العمل الإنتاجية للإطمئنان على الإجراءات الإحترازية والوقائية وكيفية تصنيع وتحضير الوجبات .

وأعقبها زيارة لمجمع البضائع واقسام الصادر والوارد والمنطقة الجمركية والصالة المبردة حيث أثنت اللجنه على التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمطار في تسهيل العقبات لشحن وتخزين واستلام الصادرات والواردات من البضائع والعمل سويا للحد من المشكلات.

وفي ختام الجولة تفقدت اللجنة العليا الأسوار الخارجية لتأمين مطار القاهرة ومنظومة كاميرات المراقبة واشادت بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية في تأمين محيط المطار من الداخل والخارج .