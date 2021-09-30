التعليم العالي : فتح باب التقديم بتنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين...

يعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وعلى الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg وذلك لتسجيل رغباتهم.
وعلى الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأني شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.
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