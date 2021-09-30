الرئيس السيسى يصدق على اتفاق بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل فى ريف الصعيد

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 182 لسنة2021 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو ، والموقع بتاريخ 3-3-2021.

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