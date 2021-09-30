«عريس البحيرة».. تفاصيل وفاة شاب في ليلة الحنة و«المعازيم بتزغرط»

/652598/عريس-البحيرة-تفاصيل-وفاة-شاب-في-ليلة-الحنة-والمعازيم-بتزغرط

سادت حالة من الحزن الشديد عندما لفظ شاب أنفاسه الأخيرة خلال الاحتفال بـ«ليلة الحنة»، في قرية أبو حمص في محافظة البحيرة، وأتضح أن عريس المتوفى يدعى «مسعود خضر»، وأنه لقى مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعد ذبح «عجل» ابتهاجا بحفل زفافه، بحسب ما جاء فى التحريات رجال المباحث وأقوال أصدقائه وأسرته.

عريس البحيرة مات قبل فرحه بـ8 ساعات

وكانت تداولت مجموعة من الصور من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لوفاة عريس في ليلة الحنة، يدعى «مسعود خضر»، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونعى أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الحنة، صديقهم عريس البحيرة، الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وكتب أحدهم قائلا: «مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون».

وأتضح أيضا من خلال حديث عدد من أصدقاء عريس البحيرة المتوفى، أنه كان سعيدا بزفافه الذي كان من المقرر أن يتم اليوم الخميس، لكنه أصبح عريسا في الجنة.

مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

وكانت شهدت محافظة البحيرة، حادث منذ قرابة شهر، إذ لقى عروسين مصرعهمها إثر انقلاب سيارتهما خلال حفل الزفاف، وإصابة 3 من أقاربهما، وتحول الفرح إلى مأتم.

و على الفور انتقلت الجهات المختصة آنذاك إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثتين أصيبتا بكسور في مختلف أنحاء الجسد، وصرحت آنذاك بدفنهما، بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأنها.