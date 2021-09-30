بعد أزمتها مع الحجاب..ياسمينا العلواني تعلن تعافيها من فيروس كورونا

/652609/بعد-أزمتها-مع-الحجابياسمينا-العلواني-تعلن-تعافيها-من-فيروس-كورونا

أعلنت الفنانة والمطربة المصرية ياسمينا العلواني صاحبة الصوت الذهبي في برنامج “أربز جوت تالنت”، تعافيه من فيروس كورونا المستجد او مايعرف بي كوفيد 19، وذلك بعدما أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي بإرتدائها الحجاب.

دوت الخليج يرصد تعافي ياسمينا العلواني من فيروس كورونا.

ياسمينا العلواني تنتصر على فيروس كورونا

نشرت العلواني إحدى صورها بدون الحجاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلقت عليها قائة: “الحمد لله باي.. باي كورونا”.

ياسمينا العلواني تثير الجدل بإرتدائها الحجاب

وكانت قد نشرت ياسيمنا العلواني صورة لها مرتدية الحجاب لأول مرة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير”، وفور إعلانها إنهالت عليها التعليقات بالهداية والتهاني.

بعدها بساعات نشرت ياسمينا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» منشورا تنفي من خلاله ارتدئها الحجاب قالت فيه «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير، لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

بداية تألق ياسمينا العلواني في الوسط الفني

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

في 4 سبتمبر الماضي اطلقت اغنيتها "حناله" والتي تصدرت قائمة أكثر الأغاني استماعا في تطبيق انغامي، كما انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائيا على مستوى جمهورية مصر وذلك في عمر 12 سنة وكان السن المسموح بدون استثناء هو 18 سنة.

قدم لها وزير الثقافة حلمي النمنم جائزة خاصة لمساهمتها في إحياء العديد من النشاطات والحفلات الغنائية في مصر.

أخر أعمال ياسمينا العلواني

وكان احدث أعمال المطربة الشابة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه، اما عن ألبومها الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.