رسمياً.. طاقم تحكيم تونسي لإدارة ودية المنتخب الوطني ضد ليبيريا

/652610/رسميا-طاقم-تحكيم-تونسي-لإدارة-ودية-المنتخب-الوطني-ضد-ليبيريا

يخوض اليوم الخميس، المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا ببرج العرب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء طاقم تحكيم تونسي لإدارة ودية المنتخب الوطني مع ليبيريا كالأتي:

حكم ساحة:يوسف السرايري، حكم مساعد: يامن الملوشي،حكم مساعد:فوزي الجريدي، حكم رابع:يسري بو علي

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمد عبد الشافي - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق طارق حامد - عمرو السولية رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي محمد شريف.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.