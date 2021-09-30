حقيقة إرتباط ليلى أحمد زاهر بتيام مصطفى قمر..«فيديو»

/652614/حقيقة-إرتباط-ليلى-أحمد-زاهر-بتيام-مصطفى-قمرفيديو

كشف الفنان الشاب تيام مصطفى نجل الفنان القدير مصطفى قمر، لأول مرة حقيقة ارتباطه بالفنانة الصغير ليلى أحمد زاهر، وذلك أثناء حلوله ضيف ببرنامج “اسألني”، الذي يعرض على قناة cbc.

دوت الخليج يكشف حقيقة إرتباط تيام مصطفى بليلى أحمد زاهر.

إرتباط ليلى أحمد زاهر بتيام مصطفى

وقال تيام مصطفى نافيا إرتباطة بالفنانة ليلى أحمد زاهر: “بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر ،علشان أنا وليلى أصحاب أوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة”.

ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند بأحدث إطلالاتها

هذا وقد تصدرت الفنانة ليلى أحمد ساعات في الساعات القليلة الماضية مؤشرا الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت قائلة :" حظ أوفر من المرة القادمة".

ليلى أحمد زاهر تتألق في مهرجان الفضائيات العربية بفستان وردي

وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بمهرجان الفضائيات العربية، اذ استطاعت بإطلالتها الشبابية المميزة أن تخطف أنظار الحاضرين أثناء تسلمها جائزة التميز عن مسلسلها الشهير “في بيتنا روبوت”.

وظهرت ليلى زاهر في الصور من داخل مهرجان الفائيات العربية، بإطلالة أنيقة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلًا باللون الوردي، مع حزام فضي عند منطقة الخصر، أبرز رشاقتها، واعتمدت في مكياجها على الهدوء والنعومة ليناسب إطلالتها.

ليلى زاهر تعرب عن ساعدتها بجائزة الفضائيات العربية

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن ساعدتها بحصودها جائزة الفضائيات العربية، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، اذ نشرت فيديو لها أثناء تسلم الجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شكرًا قوي لكل حد صوتلي..و شكراً مهرجان الفضائيات العربية علي الجائزة دي مبسوطة قوي بيها و طبعاً عايزة اشكر عائلتي التانية اللي ساعدوني و وقفوا جمبي في كل تفصيلة في المسلسل هشام جمال و شيماء سيف و عمرو وهبه بحبكم قوي و دائماً ناجحين مع بعض يارب و طبعاً استاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها اللي كانت امي التانيه بحبك قوي و ياريت تدعولها بالرحمة”.