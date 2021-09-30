/652617/هالة-أبو-السعد-تشيد-بفوز-مصر-بـ4-مشروعات-مصرية-بمسابقة-أفضل-أعمال-إنشائية-بالعالم

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" 4 مشروعات مصرية فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالاً مختلفاً في صناعة التشييد والبناء.

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وأشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وطرأت على الدولة طفره تنمويه غير مسبوقة في العهود السابقة، وأكبر دليل على ذلك الشهادات الدولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

هالة أبو السعد: طفرة تنمويه غير مسبوقه في عهد الرئيس السيسي

وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت على 4 جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضافت البرلمانية ، أن مصرف بحر البقر كان قديما مخصصا للصرف الزراعي ولكن مع النمو السكاني والصناعي وزيادة المياه المستخدمة ومياه الصرف الناتجة من الزراعة والصحي والصناعي ساءت نوعية مياه المصرف ونقل هذا التلوث الكبير إلى بحيرة المنزلة مما أثر على نوعية المياه بها وتدهور الثروة السمكية، إلا أن أعمال تطوير البحيرة من التطهير والتكريك وإزالة التعديات أعاد لها الحياة مرة أخرى.