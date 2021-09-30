عربيتك- النشرة المرورية.. انخفاض معدلات السير مع انتهاء الذروة الصباحية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، اليوم الخميس، أن محافظات الوجهين البحرى والقبلى تشهد حركة مرضية تماما وقطاعات الطرق الدائرية محاورها تعمل بشكل جيد ما عدا مناطق الأعمال "أعلى مناطق الكونيسة والأتوستراد"، كذلك بعض الأحجام على محور 26 يوليو عند منطقة ناهيا لذلك ينصح باستخدام محور روض الفرج كبديل أفضل.

وبالنسبة لمحاور محافظة الجيزة، قال محمد صابر إنها تعمل بشكل طبيعى تماما، ولا توجد أحجام مرورية إلا فى شارع شارل ديجول المتجه إلى كورنيش العجوزة.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، أوضح محمد صابر أن الأحجام المرورية فى منطقة أحمد بدوى للقادم إلى الترعة البولاقية والمتجه إلى وسط القاهرة ومطلع كوبرى أكتوبر ومنطقة مهمشة، لذلك يفضل استخدام شارع شبرا كبديل جيد جدا، كذلك بعض الشىء مطلع كوبرى العروبة للقادم من مناطق صلاح سالم والفردوس ومتجه لأرض المعارض، لذلك يفضل استخدام محور طريق النصر.



ونوه بوجود أحجام مرورية أعلى كوبرى حدائق القبة للقادم من سكة الوايلى والزاوية ومتجه إلى كوبرى الفنجرى ومدينة نصر، لذلك يفضل استخدام المسطح الأرضى بشارع مصر والسودان أو شارع ترعة الجبل ومنه إلى سراى القبة.

كما توجد أعمال رفع كمرات خراسانية أعلى شارع يوسف عباس لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، والتى يتم تنفيذها على 3 أيام بدأت من الأمس وتنتهى غدا، من الساعة 12 ليلا وتنتهى الساعة 6 صباحا، مشيرا إلى أنه فى الساعة 12 ليلا يتم غلق طريق النصر للقادم من منطقة المنصة والمتجه إلى ميدان الشهيد هشام بركات، لذلك يفضل استخدام شارع عبد العزيز الشناوى.

ووجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذروة الصباحية.