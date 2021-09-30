التضامن تحذر: إغلاق دور الأيتام الممتنعة عن تنفيذ إجراءات كفالة الأطفال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على المنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بامتناع إحدى دور الأيتام عن تنفيذ إجراءات كفالة الأطفال.

وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان، أن المنشور الوزارى الخاص بالاستعلام الميدانى الاجتماعى والأمنى سارى على كافة الأسر الراغبة فى الكفالة والتى لم تستلم أطفال حتى تاريخه وذلك لتحقيق المصلحة الأفضل للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وإمكانية إدارتها للكفالة.