اليوم العلمي للسمع بمستشفى الحياة بورفؤاد

عقدت مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يومًا علميًا للسمع، بالتعاون مع شركة أمبليفون الشرق الأوسط للأجهزة السمعية، بحضور عدد من أطباء طب الأسرة من مختلف الوحدات و المراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وناقش اليوم العلمي ضعف السمع، وأسبابه و طرق قياسه، متابعة النمو الذهنى وحواس السمع والنطق فى الأطفال وحديثى الولادة، والاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية واللغوية ودواعى الإحالة لمراكز علاج السمع والكلام ، علاوة على منهج التثقيف الصحى للأسرة فى الاكتشاف المبكر لعيوب السمع و الكلام.

كما استعرض أيضًا وسائل علاج ضعف السمع سواء عند الأطفال أو الكبار، وتوفير أفضل أنواع السماعات الطبية بأعلى واحدث تكنولوجيا للحصول على أفضل النتائج .

ألقى المحاضرات كلا من:-

د.السيد خلف "استشاري طب الأطفال"

د.مهاب شحاتة "اخصائي جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة".

عُقد اليوم العلمي تحت إشراف:

د. أحمد مسلم، مدير الإدارة الطبية ببورسعيد.

د. محمد طه، مدير مستشفى الحياة بورفؤاد.