/652613/كرة-اليد-بالأهلي-2004--ضد-المعادي-في-دوري-المرتبط

يلتقي فريق ناشئين النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 اليوم الخميس مع فريق المعادي، في إطار مباريات دوري المرتبط للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق مرتبط «يد الأهلي 2004» لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص هشام عبدالوهاب مدرب مرتبط «يد الأهلي 2004» على الاجتماع مع اللاعبين وطالبهم بمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة، وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، من أجل مواصلة العروض القوية، واستكمال الموسم بقوة حتى النهاية وتحقيق الفوز في جميع المباريات.

ويعقد الجهاز الفني لفريق مرتبط «يد الأهلي 2004» محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة لتقديم أفضل أداء وأكبر نتيجة.

وكان فريق مرتبط «يد الأهلي 2004» قد حقق الفوز على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة ٣٣-٢٧ في آخر المباريات التي خاضها في البطولة بالجولة الماضية. وفي سياق متصل يخوض فريق «رجال يد الأهلي» مباراة مهمة اليوم أمام فريق المعادي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

و تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل ، ويسعى فريق «رجال يد الأهلي » وجهازه الفني ولاعبيه لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز. يذكر أن «رجال يد الأهلي» بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام الزمالك بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.1.

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.