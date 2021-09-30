/652615/رسوم-جديدة-على-جمع-القمامة--الحكومة-توضح

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد وذلك بعد ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

دوت الخليج

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد.

منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص

كما أوضحتا الوزارتان أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات، وناشدتا المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.