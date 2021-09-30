/652618/خلال-24-ساعة--ضبط-3209-سيارة-لعدم-تركيبها-الملصق-الإلكتروني

رفعت الجهات المعنية،خلال 24 ساعة، 50 سيارة متروكة في الشوارع، وضبط 3209 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكتروني، وذلك خلال حملات مرورية موسعة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

جدير بالذكر ضبطت الجهات المعنية عددًا من المركبات لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

2ـ يحدد الملصق مسار حركة السيارات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

3- يكشف مدى أحقية السيارات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يُتيح الأجهزة الأمنية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على السيارات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6- يساهم فى التعرف على السيارات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

- وفقًا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب، وذلك ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

وخلال الفترة الماضية، فعّلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق، ولكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور دون تطبيق أي غرامات.