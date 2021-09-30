« امرأة بلا قلب».. انتقمت من جارها فذبحت ابنه وألقت جثته في الزراعات بأسيوط

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بأسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس العثور على جثة طفل في أسيوط

ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) ، بعثوره على جثة حفيده «10 سنوات»، بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بنفس القرية، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأهل المجنى عليه لمشاكل الجيرة قام خلالها «والد المجنى عليه» بالتعدى عليها بالسب.

اعترافات المتهمة بذبح طفل

بمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث عن الجريمة البشعة، اعترفت بارتكابها الواقعة لنفس السبب، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده، وفى سبيل ذلك أعدت سلاح أبيض «سكين»، واستدرجت الطفل خلال لعبه مع الجيران أمام مسكنه واصطحبته للزراعات مكان العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض«سكين»، مما أدى إلى وفاته في الحال وسقط جثة هامدة في بحر من الدماء، كما أرشدت عن الأداة المستخدمة.