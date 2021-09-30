موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، نرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة، والذى سجل فيه الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب، وإليكم التفاصيل:-

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

نرصد فى التقرير التالى موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والتى يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، حيث تكتب على محرك البحث جوجل نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ومن ثم يظهرلك عدد من الأيقونات المتتالية والتى بها نتيجية التنسيق.

تعرف على كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وزارة التعليم العالي، سبق أن أكدت فى تصريحات صحفية أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سوف تكون متاحة لكافة الطلاب فى مختلف أنحاء الجمهورية، مباشرة عقب الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية.

وكانت نتائج تنسيق المرحلة الأولى، قد تم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، وتصدرت كليات القمة، مثل الطب والهندسة وهندسة البترول تلك المرحلة.

الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي، فى وقت لاحق نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، كما جرى فتح باب التسجيل للقبول بالجامعات اعتبارًا من يوم السبت الماضي، وتم إعلان النتيجة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28- 9- 2021.

اقرأ أيضًا: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة.. وبدء تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات الخاصة قد استحوذ على 38% من الطلاب ضمن المرحلة الثانية، ويمكن للطلاب الذين هم ضمن المرحلة الثانية الانضمام أيضًا للقطاع الطبي والهندسي.

وكذلك من المرتقب أن تتيح الجامعات الخاصة، انضمام الطلاب الذين هم ضمن المرحلة الثالثة، حيث أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة فقط بالجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووفقًا لما أكدت عليه عددًا من المصادر التابعة لوزارة التعليم العالي، فإنه من المرتقب أن تكون نتائج تنسيق المرحلة الثالثة متاحة للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

كما تتيح وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، الآن وذلك من بوابة الحكومة الإلكترونية، وأيضًا يمكن الضغط على الرابط هنـــــــــا.