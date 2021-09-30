صلاح ينافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في البريميرليح خلال سبتمبر

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تواجد نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمةالمرشحين لأفضل لاعب الشهر سبتمبر بالبريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصدر المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى التشكيل المثالى للجولة الثانية فى دورى أبطال أوروبا، حيث قاد فريقه للفوز بخماسية على بوروتو سجل منها هدفين.

مباراة فريق ليفربول أمام بورتو البرتغالي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيد نادي ليفربول إلي 6 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة.

وشهد اللقاء تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتسجيلة لهدفين قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني.

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة بعد متابعة لتسديدة دييجو جوتا التي إرتدت من الحارس ثم وضعها محمد صلاح في الشباك لتصبح النتيجة تقدم نادي ليفربول بهدف مقابل لاشي

واستمرت محاولات نادي ليفربول من أجل مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف الإطمئنان ولكن نجحت دفاعات بورتو البرتغالي من التصدي لتلك المحاولات.

لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق نادي ليفربول بهدفين نظيفين أحرزهما الفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليفربول محاولاتة من أجل مضاعفة النتيجة حتي تمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لة في المباراة والثالث لفريق ليفربول لتصبح النتيجة3-0.

وفي الدقيقة67 قام يورجن كلوب بإجراء ثلاث تغييرات بخروج محمد صلاح وميلنر وساديو ماني ودخول مينامينووفيرمينيو وجوميز.

ثم يسجل فريق بورتو البرتغالي هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي طارمي وتصبح النتيجة 3-1.

ويأتي البديل فريمينو ويضيف هدف أخر لفريق ليفربول في الدقيقة 80 وتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعود فيرمينيو من جديد ويسجل الهدف الثاني لة في المباراة والخامس لمصلحة فريق ليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.