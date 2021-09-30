/652628/اتحاد-الكرة-يخاطب-الأندية-بتحديد-التعديلات-المقترحة-على-اللائحة-استكمالا-للإجراءات

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط هي:

1. أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم اقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

2. يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .

3. يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى اجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.

يخوض اليوم الخميس، المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا ببرج العرب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.