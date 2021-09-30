وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، فى الاجتماع الافتراضى لمجلس السلم والأمن الإفريقى حول ليبيا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تأكيدًا على ما توليه ⁧‫مصر‬⁩ من دعم فى مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ⁧‫ليبيا‬⁩، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى يؤكد على ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق".

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