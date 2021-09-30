فتح باب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين (STEM)، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة من مساء بعد غد السبت.





وأشار بيان صحفى، إلى أنه على الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك لتسجيل رغباتهم. وذكرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه على الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأنى شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

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