فيديوجراف.. العاصمة الإدارية على أبواب الافتتاح الكبير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بهدف متابعة مجمل الأعمال التى تتم فى قطاعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تنفيذ هذا المشروع الحضارى المميز، ويتم التخطيط له ليكون نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات، ليعكس صورة حديثة لمصر المعاصرة.

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