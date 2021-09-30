محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوير 192 قرية و32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ المنيا أسبوعيا، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى، ومؤسسة حياة كريمة.
وأعلن المحافظ، استمرار العمل فى تنفيذ 1.827 مشروعا من إجمالى المشروعات المدرجة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى، فى 16 قطاع خدمى على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 23 مليار و305 ملايين و440 ألف جنيه.
وناقش محافظ المنيا، مع الجهات المختلفة خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى أنه يجرى متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.
وشدد القاضى، على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع لتلافى كل العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.
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