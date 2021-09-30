معهد الفلك: المولد النبوى الشريف 18 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عن أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1443 ستكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون المولد النبوى الشريف يوم 18 أكتوبر.







وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن عدة شهر ربيع الأول ستكون 30 يوما، ويولد هلال ربيع الأول فى تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 29 صفر الحالى الموافق 6 أكتوبر المقبل (يوم الرؤية). وأوضح القاضى، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (15 - 17 دقيقة). وأضاف، أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس فى العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، وسوف يغرب القمر فى كوالالمبور قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق، وجاكرتا مع غروب الشمس.



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