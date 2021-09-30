الصحة تناشد طلاب الجامعات بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا

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ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا فى 1100 مركز على مستوى الجمهورية.
وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم الخميس، بتوجية طلاب الجامعات والمعاهد لأقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
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