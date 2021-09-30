رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها

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قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية بمدينة نصر، للتأكد من جاهزيتها للتسكين، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.
كما اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير اختبارات القدرات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إعلان جميع الأسماء المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية تباعا حيث سيبدأ الإعلان عن أسماء الطالبات يتبعه الإعلان عن أسماء الطلاب.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تناول لقاح كورونا، لافتا إلى أن تناول اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية.
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