/652630/السياحة-ترمم--العمود-الجرانيتي-الأثري--بحديقة-سراي-القبة

بدأت وزارة السياحة والآثار في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.

دوت الخليج

جاء هذا المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة

تنظيف وإزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت علي العمود

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثرى المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت علي العمود علي مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية و التدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه الى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية و الأثرية و الجمالية

جدير بالذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج. يبلغ ارتفاع العمود الى ما يقرب من ٨ م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي ٨٢ سم.

الاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر .

من جانب اخر عقد امس الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ومساعدي الوزير للشؤون الهندسية والفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي و مدير عام ادارة تطوير المواقع الاثرية و المتاحف، و ممثلي اعضاء الشركة المنفذة للاحتفالية.

الصور النادرة من القرن ١٩

و خلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور و مناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، و ذلك تنفيذا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

و في سياق متصل اجتمع الدكتور خالد العناني مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض و مناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين و الاسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.