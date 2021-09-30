/652631/مراتي-بتضربني-لو-جبت-حاجه-لنفسي-زوج-يشتكي-أمام-محكمة-الأسرة-بالمرج

« مراتي بتضربني وتشتمني لو جبت حاجه لنفسي».. بهذة الكلمات رفع زوج دعوى نشوز أمام محكمة المرج يدعى «خالد.م»صاحب الـ 35 عامًا ضد زوجته «أمال.أ» صاحبة الـ28 عامًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية الحكاية الكاملة لدعوى نشوز داخل محكمة الأسرة بالمرج

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة المرج:« بحرم نفسي من كل حاجة لكى لا أضطر لمواجهة شكوتها بأنها كانت مرفهة أكثر من اللازم فى منزل وأسرتها»

وأكمل الزوج :« وإذا فكرت يوم فى شراء غرض لنفسى أتعرض للضرب والسب منها، وأخيرا بعد زواج دام 5 سنوات بدأت فى استخدام يديها»

هددتني بالحجر والقتل على يد عدد من البلطجية

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: « أقامت ضدى دعوى خلع دون أن تكلف نفسها بإخبارى لأفاجئ بالخبر خلال استلامى جواب على يد محضر بعملى ،وبعدها ساومتني ببيع جميع أملاكي لها، وهددتنى بالحجر والقتل على يد عدد من البلطجية، واتهامتني بالجنون.

وأختمم الزوج في دعواه:« ولم أجد حل غير محكمة الأسرة لعلها تأخذ حقي من تلك الزوجة الشريرة المفترية».

وفي سياق أخر .. «بيحط ليا منوم في العصير..عشان يجيب بنات في الشقة».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سناء»، دعوى خلع ضد زوجها «سامح» 32 عامًا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.

متجوزة بقالي 9 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 9 شهور، جواز صالونات، عن طريق جيران، معنديش أطفال، فات أسبوع على شهر العسل، وزوجي نزل الشغل تاني، بقا يرجع من الشغل يقعد شوية وفجاة لاقي عملي عصير وبيقولي عملتلك أحلي عصير ليكي أنا مكنتش بستغرب من كدة عشان كنت بحس بحنية من ناحيته فطبيعي عادي وأنا كنت لسه متجوزة فأكيد مش هشك في حاجة».