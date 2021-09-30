/652632/مصادر-لـتحيا-مصرالنائب-طارق-رضوان-رئيسا-للجنة-حقوق-الإنسان-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر خاصة لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية توافقت على رئاسة النائب طارق رضوان، للجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، للفصل التشريعى الثانى، وذلك فى ضوء إعطاء الفرصة الكاملة لرؤساء اللجان النوعية الذين تولى كل منهم المسئولية منذ انطلاق أعمال الفصل التشريعى الثانى فى 12يناير 2021، لاستكمال المهام التشريعية والرقابية فى إطار جهود المجلس المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى يعمل كخلية نحل تستهدف مصلحة المواطن والوطن بشكل مباشر.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

النائب طارق رضوان، قدم أداء مختلف منذ انطلاق دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وفعل اختصاصات وصلاحيات اللجنة بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة السلطة التنفيذية المختلفة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر والرؤية المختلفة للدولة المصرية تجاه هذا الملف الذى تكللت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى شاركت فيها جميع الأجهزة والجهات المعنية لنكون أمام أول استراتيجية ملزمة للحكومة فى ملف حقوق الأنسان ويتابعها البرلمان من خلال تنفيذ الحكومةلها.

لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان عقدت 58 اجتماعاً على مدار دور الانعقاد الأول حيث مناقشة خطة عمل اللجنة على مدارثلاثة اجتماعاتو عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الهيئات منهم لقاء مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

مصادر لـ«دوت الخليج»:النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

وتضمن أيضا لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية ولقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية،و لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

كما قامت اللجنة بعقد عدة إجتماعات لمناقشةودراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النوابقامت اللجنة أيضاً بعقد أجتماعات مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من ايجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان ولوروندى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لاستعراض أبرز ما تضمنته مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان من نتائج مستهدفة ووضع التوصيات.

وتضمنت الجهود أيضا السفير نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرلبحث ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية وعقد أكثر من أجتماع لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين للجنة حقوق الانسان.

كما تم استضافة الوزرات المعنية بملف حقوق الانسان وهم وزارة التضامن الاجتماعىلعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان ولدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

مصادر لـ«دوت الخليج»:النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

وأيضا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان ولقاء مع وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.