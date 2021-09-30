/652633/ضياء-داود-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-اشتراطات-البناء-الجدبدة

أعلن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، عن اعتزامه بالتقدم مع بداية دور الإنعقاد الثانى بطلب إحاطة بشأن رفضة لإشتراطات البناء، واصفا إياها بالمجحفة و الغير قانونية و غير منطقية و المضرة بصناعة البناء و المشتغلين بها من آلاف العمال.

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نوه داود أنه وسبق أن تقدم به فى دور الإنعقاد الأول و يعاود تقديمه مره ثانية فى دور الإنعقاد الجديد داعيا الأغلبية البرلمانية لمساندته فى هذا الطلب لتصحيح مسار إشتراطات البناء المجحفه.

وقال النائب ضياء الدين داود في طلب الإحاطة أن قررار وقف تراخيص البناء كان بمثابة ازمة كبيرة لفءة عريضة من المواطنين حيث ترتب عليه توقف قطاع البناء والتشييد، وبالتالي وقف التراخيص.

وأضاف داود أن بعد هذا تفاجيء المصريين بصدور ضوابط واشتراطات جديدة ، مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية والفنية، موضحا ان الفقرة الأولى من الاحكام العامة تشير غلى ان واضع الاشتراطات قد اغتصب سلطة التشريع من البرلمان بقوله " لا تسري احكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص".

وسرد عضو مجلس النواب عدد من الاحكام التي جاءت بالاشتراطات الجديدة ومخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008 في طلبه، ومنها الامور المتعلقة اشتراط عقد سجل من ضمن مستندات طلب الحصول على ترخبص، والارتفاعات الواردة بالضوابط الجديدة، والغاء المخططات التفصيلية المعتمدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدعوة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للانعقاد يوم 2إكتوبر المقبل لانطلاق دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الأول، ومن ثم وفق اللائحة الدخلية لمجلس النواب فى المادة 18، توجد ضوابط حاسمة بشأن خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

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المادة 18 من اللائحة الداخلية بأن يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.