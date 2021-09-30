/652634/مبروك-عطية-سماع-القرآن-حرام-لو-هيعطلك-عن-الشغل-فيديو

فاجأ الشيخ مبرو عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الكثير من متابعيه خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بسماع الأغانى.

دوت الخليج

مبروك عطية: سماع القرآن "حرام" لو هيعطلك عن الشغل

وفى حدث جديد له، أكد مبروك عطية، أن سماع القرآن يُحرم سماعه إذا كان قد يشغل الفرد عن أداء عمله أو قيام الصلاة.

كما أشار الشيخ مبروك عطية فى حديثه مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية الحياة، أن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والزمان والمكان، ضاربًا المثل بالإمام الشافعي الذي غير بعض المسائل في فقهه بعدما انتقل من العراق لمصر.

الشيخ مبروك عطية يفاجأ المواطنين بتصريح على الأغاني

وقال الشيخ مبروك عطية:" القرآن الكريم حرام سماعه لو هيعطلك عن أداء الصلاة على معادها أو هيعطلك عن شغل فما بالك بالأغاني».

هذا وكان الشيخ مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، الإمام الشافعي، عندما قدم من العراق أقبل على تغيير بعض المسائل، وفقًا لما تقتضيه بعض الظروف المعينة، مؤكدًا أن الأمر يختلف بمكان وزمان وظروف.