/652637/المثلوثي-والجزيري-لاعبي-الزمالك-ينضمان-لقائمة-تونس

ضم الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف منتخب نسور قرطاج.

ومن المقرر أن يغادر الثنائي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للانتظام في معسكر المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في مباراتي موريتانيا.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، وذلك بسبب عقوبات محمود شيكابالا وحازم إمام ثنائي القلعة البيضاء، وجاء كالأتي:

إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.