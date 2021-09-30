/652638/وزارة-التضامن-الاجتماعي- تتخذ-الاجراءات-القانونية-ضد-اي-دار-أيتام-تمتنع-عن-تسليم-الاطفال-للأسر-الكافلة

ردا على المنشور الذي تم تداوله على احدى صفحات التواصل الاجتماعي بامتناع احدى دور الايتام عن تنفيذ اجراءات كفالة الاطفال، تود وزارة التضامن الاجتماعي أن تؤكد انها تتخذ الاجراءات القانونية ضد اي دار أيتام تمتنع عن تسليم الاطفال للأسر الكافلة وقد يصل الاجراء لغلق الدار بالكامل.

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كما توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن المنشور الوزاري الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني ساري على كافة الأسر الراغبة في الكفالة والتي لم تستلم أطفال حتى تاريخه وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وامكانية ادارتها للكفالة

تعامل الفريق مع عدد ٢٦٩

من جانب اخر تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر ،حيث تعامل الفريق مع عدد ٢٦٩ بلاغًا سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد ١٥ حالة، كما تم إيداع عدد ٢٥ حالة لمواطنين بلا مأوي (مسنين – أطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بإلإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع ٥ حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تعامل فريق بورسعيد مع حالة شاب مصاب بمرض النخاع الشوكى

وأبرز الحالات التى تعامل معها فريق التدخل السريع خلال هذة الفترة هى

تعامل فريق بورسعيد مع حالة شاب مصاب بمرض النخاع الشوكى ولا يقدر على الحركة وتم صرف كرسي متحرك كهربائي ومرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش وتسديد قيمة الايجار المتراكم على الشقة التى يقيم بها ،وكذا صرف مساعدة شهرية له لإعانته على مصاريف الإعاشة ،وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعى ببورسعيد والجمعيات الأهلية.

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كما نجح فريق الاسكندرية فى إنقاذ شاب أربعينى يعانى من التهابات خلوية بقدميه تعجزه عن العمل ويقيم بالشارع دون رعاية ،حيث وجدها الفريق فى حالة سيئة، فقام الفريق بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى للتلقى العلاج ،وعلى الفور نسق الفريق مع دار الهدايا للرعاية لاستقباله.

ونجح أيضا فريق القاهرة فى إنقاذ مسن وأبنائه الاربعة، حيث يفترش الرصيف طوال النهار والليل يحرس أبناءه للإقامة داخل توكتوك متهالك في الشارع بالحى العاشر مدينة، نصر حيث نسق الفريق مع الجمعيات الأهلية وتم توفير شقة إيجار وفرشها وصرف مساعدة شهرية وضم الابناء لبرنامج تكافل وكرامة ودمجهم فى التعليم وصيانة التوكتوك لكى يساعده على سد حاجته اليومية