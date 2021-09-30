بعد شائعة إرتباطها بتيام مصطفى..معلومات تعرفها عن ليلى أحمد زاهر لأول مرة

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تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير في الساعات القليلة الماضية بدأتها بإطلالتها الأنيقة مساء أمس الأربعاء، لتستمر في إحتلال التريند بحقيقة ارتباطها بصديقها الشاب تيام مصطفى قمر.

وفي ذلك التقرير يرصد دوت الخليج أبرز المعلومات حول ليلى أحمد زاهر تعرفها للمرة الأولى

10 معلومات حول ليلى أحمد زاهر

-ولدت في القاهرة في 30 أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

- ابنة الفنان أحمد زاهر.

- شقيقتها ملك أحمد زاهر، وهي فنانة شابة أتقنت العديد من الادوار، وكان آخر أعمالها مسلسل لؤلؤ، مع والدها والفنانة مي عمر.

- بدأت ليلى أحمد زاهر مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات، بعد أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم «عمر وسلمى»، وتوالت أدوارها لاحقا ما بين السينما والتلفزيون.

-استطاعت أن تخطف الجمهور بخفة ظلها منذ الطفولة

-اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة بأمر من والدها الفنان أحمد زاهر

-أكد أحمد زاهر في تصريحات سابقة أن ليلى وملك يواظبوا على حفظ القرآن و الصلاة.

-تلقت ليلى أحمد زاهر عرضًا للزواج، قبل عام من أحد المتابعين لها عبر حسابها على موقع تبادل اصور والفيديوهات إنستجرام، حينما شاركت متابعيها عددًا من الصور التي بدت خلالها بإطلالة شابة مليئة بالأنوثة، وهو الأمر الذي أثار اهتمام ودهشة المتابعين، متسائلين: «هي ديه الطفلة ليلى في عمر وسلمى.. كبرت وبقت عروسة».

-أظهرت موهبتها الغنائية، خلال استضافتها برفقة والدها وأسرتها، في برنامج صاحبة السعادة، والتي غنت حينها أغنية صباح ومسا، للفنانة فيروز.

-تألقت في مسلسل الفتوة بجانب ياسر جلال ومن ثم قدمت دور البطولة في مسلسل في بيتنا روبوت، مع الفنان هشام جمال، وعمرو وهبة وشيماء سيف.

ليلى أحمد زاهر تتعرض للإنتقادات بعد عودتها للساحة الفنية

كانت ليلى تعرضت هي ووالدها الفنان أحمد زاهر لموجه من الانتقادات والتنمر والتحرش بعد ظهورها المفاجأ على الساحة الفنية مرة أخرى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد أحمد زاهر على تلك الأنتقادات إذ قال: «أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة».

وتابع: « ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك».