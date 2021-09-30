/652640/سوريا--هجوم-صاروخي-على-القاعدة-الامريكية-في-الحسكة

استهدف اليوم الخميس ،قاعدة أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا ،جراء هجوم صاروخي ظهر اليوم بجانب حقول النفط .

انفجار قوي هز مدينة الشدادي

أفادت مصادر أعلامية ،أن ماحدث اليوم الخميس أسفر عن سماع دوي انفجار شديد هز مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة ، الذي نتج عن قصف بالقذائف علي القاعدة الامريكية قربي مديرية حقول نفط الجبسة وسط المدينة.

تمت عملية الإطلاق من الجهةالشمالية الغربية لمدينة الشداداي،ولأنها تتشكل من تلال ووديان ومقالع حجرية ،فهي خالية من السكان.

ومن المشتبه به على القيام بهذا الهجوم هم قبائل العربية ،مؤكدة أن القاعدة الامريكية اللاشرعية تعرضت في نفس الشهر الحالي للقصف بقذيفتين صاروخيتين ، وتلا ذلك حدوث استنفار أمني كبير داخل القاعدة.

تعرضت هذه القاعدة قبل ذلك للعديد من الهجمات الصاروخية،وعمليات المقاومة العشائرية والرفض الشعبي للتواجد الامريكي وممارساته من سرقة النفط وثرواته الباطنية والقمح.