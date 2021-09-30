صور.. التعليم العالى: كل الجامعات الأجنبية جاهزة للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية اجتماعه الدورى، صباح اليوم الخميس، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والقائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، وأعضاء المجلس، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك للاطمئنان على استعدادات فروع الجامعات الأجنبية لبداية العام الدراسى الجديد 2021 - 2022.





وأكد خالد عبد الغفار استعداد كل الجامعات الأجنبية لبدء العام الدراسى 2021 - 2022، وتوفير كل الاحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



وجه الوزير بتكثيف جهود الجامعات الأجنبية فى تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمانا لتحقيق عام دراسى آمن صحيا لكل عناصر المنظومة التعليمية.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن هذا الاجتماع من أحد أهدافه تقييم تجربة أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، التى استمرت لمدة عامين، للتغلب على كل العقبات التى تواجهها، وكذا المساهمة فى تقديم الدعم الفنى والأكاديمى لهذه التجربة الحديثة؛ للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية بفرع الجامعة فى مصر.



وأكد د. عبدالغفار على ضرورة التوسع فى توقيع الاتفاقيات والشراكات بين أفرع الجامعات الأجنبية بمصر والجامعات الحكومية، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال المجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المجلس ما تم اتخاذه بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الجامعات، وكذا ما تم من إجراءات بشأن تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين العاملين بالفروع.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق خطط التعاون بين فروع الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.

وأكد المجلس على التزام الفروع بسداد رسم الـ2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية، فى موعد أقصاه شهر ديسمبر من كل عام، لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس.



كما أكد المجلس على ضرورة اتباع الفرع للقواعد العامة للمنح المعمول بها فى الجامعة الأم والمعتمدة من وزير التعليم العالى، وإرسالها للوزارة فى بداية كل عام دراسى.

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2021 بشأن الضوابط اللازم اتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس من الخارج، وكذا قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020 بشأن تحصيل مصاريف الانتداب من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعارين للعمل بالجامعات الدولية فى مصر.