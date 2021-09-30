/652642/وزيرة-البيئة-تؤكد-على-مشاركة-الشباب-فى-عمليات-صنع-القرار-الخاصة-بالتغيرات-المناخية

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجلسة الخاصة بالشباب" youth 4 climate " التى تعقد على هامش المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم وذلك لإستعراض المقترحات المقدمة من قبل الشباب المشاركين لمواجهة التحديات المناخية.

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وقد تضمنت الجلسة قيام مندوبين من الشباب بتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم الشبابية حول الموضوعات البارزة المتعلقة بتغير المناخ والتعافى الأخضر ومشاركات الجهات الفاعلة الغير حكومية ، والمجتمعات المعنية بالمناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشاركة الشباب فى عمليات صنع القرار الخاصة بموضوعات التغيرات المناخية ، مطالبةً بضرورة تقديم الدعم المالى والإدارى واللوجيستى للشباب من أجل مشاركات أكثر فاعلية.

ضرورة الإتجاه نحو الطاقة النظيفة

كما أشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ضرورة الإتجاه نحو الطاقة النظيفة والعمل على إنتقال عاجل وشامل ومتنوع للطاقة بحلول عام 2030 يعطي الأولوية لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة ، مشددةً على ضرورة العمل على تمويل بناء القدرات والبحوث ومشاركة التكنولوجيا لضمان الإنتقال بوظائف لائقة ، وتوفير الدعم الكافي للمجتمعات المتضررة والضعيفة.

وطالبت د. ياسمين فؤاد بضرورة تعزيز وسائل التنفيذ المتنوعة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، والتوجه نحو الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها استراتيجية رئيسية لمعالجة قضية التغيرات المناخية ، مشيرةً إلى ضرورة دمج موضوعات تغير المناخ في المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية.

رفع مستوى الوعي بشأن التكيف مع تغير المناخ

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعى والعمل على تدريب الصحفيين والمراسلين على نقل المعلومات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية بشفافية مع العمل على تبسيط النتائج العلمية ، وتسهيل فهم السياسات.

ومن جانب اخر ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة دمج القطاع الخاص فى منظومة ادارة المخلفات وقع الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات مذكرة تفاهم وشركة بست باي لنظم المعلومات ش.م.م لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية و الإلكترونية وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة و بحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق E-Tadweer و عدد من الخبراء المعنيين.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مذكرة التفاهم تهدف الى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الافراد والتخلص منها بطرق أمنه باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer وذلك بتقديم قسائم تخفيض / حوافز للمستخدمين لجذبهم الى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.

إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع

وأوضحت فؤاد ان مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم بالإضافة الى تصميم حملة اعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية علاوة على

إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنه الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني.