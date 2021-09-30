/652643/إحالة-أوراق-المتهمين-بقتل-سيدة--ببسيون-فى-الغربية-لسرقتها-للمفتى-الجمهورية

قضت محكمة جنايات طنطا، اليوم الخميس، بإحالة أوراق «سباك وزوجته» إلى فضيلة مفتي الجمهورية في القضية المتهمين فيها بقتل «ربة منزل»، بعد عدة محاولات للتخلص منها، ولم يكتفوا بذلك و حملوا جثتها وألقوها فى إحدى الترع لإخفاء الجريمة، وسرقة 4 آلاف جنيه من شقتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة أوراق المتهمين بقتل ربة منزل ببسيون فى الغربية لسرقتها للمفتى

عايشة لوحدها في المنزل بعد سفر نجلها للخارج

كانت الضحية تدعى «سعاد .م.خ.ج»، تعيش بمفردها في منزلها المكون من 3أدوار، نظرا لسفر ابنها للعمل بالسعودية، وكانت تخدم نفسها بنفسها، وفى الفترة الماضية قبل قتلها، حضر إليها المتهم وزوجته لاستئجار شقة بمنزلها، ولكن لم تكن تعلم أن نهايتها ستكون على يديهم، ولضيق الحال بهما كانت المجني عليها تمد لهما يد العون فكانت شهورا تحصل منهما الإيجار وشهور أخرى كانت تتركهما بدون الدفع نظرا لظروفهما المعيشية وحالتهم.

مبيض حشري داخل الطعام

واعترفوا المتهمان فى تحقيقات النيابة العامة:« أنهما استأجرا شقة بالدور الأرضى من الضحية، وكانت تعيش بمفردها، بالمنزل فى ظل سفر ابنها للخارج، مؤكدا أنه وزوجته المتهمة الثانية كانا يترددان عليها بالمنزل وكانت تتردد هى أيضا عليهما». وأوضح المتهمان في تحقيقات النيابة العامة أيضًا:« أن الشيطان وسوس لهما التخلص من الضحية، بعد أن اختمر فى عقلهما فكرة شيطانية لقتلها وسرقة أموالها، مؤكدين أنهما قاما باستدراجها للشقة بحجة تناول الطعام معهما، وقاما مسبقا بدس مبيد حشرى لها ببعض المأكولات إلا أنها تناولت جزءا بسيطا منه فلم يحدث لها شىء». وأضاف المتهمان:« استدراج الضحية مرة أُخرى إلى نفس الشقة وقيامهما بخنقها بالأيدى فأوديا بحياتها واستوليا على مفتاح شقتها وقاما بسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه من داخلها، وبعد ذلك قاما بلف الجثة ببطانية، ونقلها باستخدام دراجة بخارية «توك توك - خاصة بالمتهم الثانى»، والتخلص منها بإلقائها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

وتم إحالتهما لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية وقضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية.