/652645/مصادر-لـتحيا-مصرالنائب-أحمد-السجينى-رئيسا-للجنة-الإدارة-المحلية-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر خاصة لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب توافق على رئاسة النائب أحمد السجينى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك فى ضوء إعطاء الفرصة الكاملة لرؤساء اللجان النوعية لمواصلة جهودهم التشريعية والرقابية التى تم البدء فيها منذ أنطلاق أعمال دور الانعقاد الأول فى يناير 2021.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

اللجنة خلال دور الانعقاد الأول تطرقت للعديد من الملفات ذات الصلة بمنظومة المحليات فى مصر، حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

مصادر لـ«دوت الخليج»النائب أحمد السجينى رئيسا للجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

ناقشت اللجنة أيضا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى عرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

اللجنة واصلت جهودها بحسب تقريرها فى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهينتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

مصادر لـ«دوت الخليج»النائب أحمد السجينى رئيسا للجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

تقرير اللجنة رئاسة النائب أحمد السجينى، تضمن إعدادها تقارير لموضوعات من الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء منها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة ٢٠١٩، ولائحته لتنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية،و المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومةالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة2021، ومذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية ،الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهوريةالقانون رقم 202 لسنة 2020 بلإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنةزيارة ميدانية لمحافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو ۲۰۲۱، وزيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية خلال الفترة من ۲۸ حتی ۳۰ يوليو2021، بجانب عقد جلسات المحافظات بواقع١١ محافظة و ١١ جلسة بحضور المحافظين من القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط والمنيا بجانب جلسات قياس الأثر التطبيقى لكل من تشريعات التصالح والمركبات ووضع اليد وتراخيص المحال والاشتراطات البنائية وتنظيم المخلفات.