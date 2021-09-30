الداخلية تكشف تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة

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كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة، في محافظة الجيزة،على يد عدد من الأشخاص، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، بسبب خلافات مالية بينهم، وضبط المتهمين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعرض تاجر للخطف في كرداسة

كشف ملابسات خطف تاجر ماشية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم معتصم رزق، من تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب «شقيقه تاجر ماشية»، من مسكنه الكائن بنفس الناحية مدعين أنهم ضباط شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية - أسيوط، تم استهداف وملاحقة الجناه وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن الضحية.

وباستكمال ملاحقتهم، تم القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم سلاح ناري«فرد محلى- عدد من الطلقات».

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه فإتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، وأيد ذلك باقى المتهمين والمجنى عليه.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة جريمة الخطف

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلاً للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عامًا أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.