ليست المرة الأولى..ليلى احمد زاهر تلاحقها شائعات ارتباط بنجوم شباب «تعرف عليهم»

/652649/ليست-المرة-الأولىليلى-احمد-زاهر-تلاحقها-شائعات-ارتباط-بنجوم-شباب-تعرف-عليهم

موجة من الأزمات تعرضت لها ليلى أحمد زاهر منذ بداية ظهورها على الساحة الفنية مرة أخرى بعد انقطاع دام طويلا منذ أن كانت بعمر الطفولة، كان من بينها ربط الجمهور ظهورها مع أي شاب داخل الوسط الفني بإحتمالية وجود علاقة عاطفية بينهم لكن في كل مرة لم تظهر ملك لتنفي أو تؤكد تلك الشائعات.

دوت الخليج يرصد أبزر شائعات الإرتباط التي تعرضت لها ملك أحمد زاهر في الأونة الأخيرة

إرتباط ليلى أحمد زاهر بتيام مصفطى قمر

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر في العديد من الصور التي جمعتها بالفنان مصطفى قمر، فضلا عن حرص ملا منهما غلى دعم وإشادة على الأخر عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومشاركتها مع الجمهور، الأمر الذي جعلهم يتوقعون ارتباطهم قريبا أو على الأقل وجود علاقة عاطفية بين ليلى أحمد زاهر وتيام مصطفى يرفضون الإفصاح عنها.

لكن الحقيقة أن تيام وليلى يجمعهم صداقة قوية جدا على المستوى الشخصي والعائلي، وظهر تيام لأول مرة مساء أمس ليؤكد تلك الصداقة، اذ قال خلال برنامج “اسألني”، الذي يعرض على قناة cbc: “بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر ،علشان أنا وليلى أصحاب أوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة”.