/652651/محمد-مجاهد-بعد-الاستبعاد-من-انتخابات-سموحة-سأواصل-من-أجل-الحق-ومتابعة-الإجراءات-القانونية

علق محمد السيد مجاهد، على قرار إبعادة عن انتخابات سموحة بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وأضاف مجاهد” سأواصل معركتي القانونية ضد قرار اللجنة الأولمبية باستبعاده من الانتخابات المقرر لها ٢٩ أكتوبر الجاري”.

وزاد” مواصلة المشوار وعدم اليأس واللجوء لكل الطرق القانونية حتى العودة مجددا لمضمار الانتخابات في ظل قانونية جميع أوراقه، ولرغبته في خدمة أعضاء سموحة.

وقال في بيان رسمي: السادة والسيدات أعضاء نادي سموحة،أصحاب البيت الأصيل.. تابعت وتابعتم بكل أسى قرار اللجنة الأوليمبية باستبعادي من السباق الانتخابي على مقعد رئاسة نادي سموحة بالرغم من تقديمي لكافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفي القانوني.

وأؤكد أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول،فمن حق أعضاء الجمعية العمومية اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد، ومن حق كل من يرى في نفسه الاستقامة والكفاءة والرغبة في خدمة أبناء ناديه أن يقدم أوراقه للترشح من دون أن يواجه أي تعنت غير مبرر أو يتعرض لأسباب غير منطقية.

انتخابات نادي سموحة

ولذلك،أقول لكم بكل ثقة واطمئنان وإيمان بالله نحن مستمرون ... مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم كافة المستندات التي تثبت موقفنا وتؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح. مستمرون في حملتي الدعائية بالرغم من استماتة بعض الأطراف لإبعادنا عن المشهد الانتخابي. مستمرون في التصدي لكل الأكاذيب والادعاءات الباطلة وكل من يشكك في صحة موقفنا القانوني.

وفي هذا الصدد أشكر الله تعالى على جميع الأعضاء والأصدقاء المحبين لناديهم،والذين يقفون بجانبي الداعمين لي في كل وقت. شكرًا لكم، فإن معادن الأشخاص تظهر وقت الأزمات. وإذا كان قد غر البعض سكوتنا فكلامنا سيأن منه الجميع. أنا لا أعتبر ذلك معركة شخصية، ولكنها رحلة كفاح مهمة من أجل نادينا الحبيب سموحه وأعضائه الكرام.

فرج عامر

ونشر فرج عامر عبر حسابة الشخصب”فيس بوك” معلقاً:”دائما ما يرتبط اسم سموحة باسم المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، وصانع نهضته الحديثة، وفي المقابل يرتبط اسم النادي العريق بشخص رجل الاعمال الذي تمكن عبر ربع قرن من الزمان في تحويل نادي سموحة إلى أحد أفضل الاندية في مصر والوطن العربي اجتماعيا ورياضيا”.

وتابع:”الانجاز والنجاح كلمتان أساسيتان في معادلة سموحة- فرج عامر، فمنذ أن وطأت قدما الرجل نادي سموحة عام ١٩٩٨، تغير الحال وتبدل ما بين ليلة وضحاها، منشآت عملاقة لا مثيل لها وفرق تنافس في جميع اللعبات، كرة القدم، والسلة واليد، وجميع الالعاب الفردية، فكل المنتخبات الوطنية تضم لاعبين من سموحة، وعلى مستوى الأبطال، فالنادي ملئ بمئات الأبطال في مختلف اللعبات، والسر في القيادة الواعية الرشيدة من المهندس محمد فرج عامر.

ووأصل:"سموحة مدينة أوليمبية متكاملة بكل تفاصيلها"، كابتن أحمد ناجي في تعليقه عن نادي سموحة”.