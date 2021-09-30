/652653/أثناء-التنقيب-عن-الأثار-القبض-على-6-أشخاص-في-المنوفية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على 6 أشخاص بقرية مليج خلال تنقيبهم عن الآثار على عمق 20متر داخل منزل بقريه مليج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس القبض على 6 أشخاص بقرية مليج خلال تنقيبهم عن الأثار

القبض عليهم أثناء التنقيب عن الأثار

كانت وردت معلومات إلى اللواء عبد الله جلال مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، وبتقنين الإجراءات اللازمة، نجح الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم من القبض عليهم، أثناء قيامهم بأعمال التنقيب.

وتم التحفظ على المتهمين والأدوات المستخدمة في التنقيب عن الأثار والتحفظ على المنزل، بمواجهتهم أمام رجال المباحث عن الواقعة، اعترفوا بارتكابها بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بأسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة

ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) ، بعثوره على جثة حفيده «10 سنوات»، بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بنفس القرية، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأهل المجنى عليه لمشاكل الجيرة قام خلالها «والد المجنى عليه» بالتعدى عليها بالسب.

اعترافات المتهمة بذبح طفل

بمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث عن الجريمة البشعة، اعترفت بارتكابها الواقعة لنفس السبب، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده، وفى سبيل ذلك أعدت سلاح أبيض «سكين»، واستدرجت الطفل خلال لعبه مع الجيران أمام مسكنه واصطحبته للزراعات مكان العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض«سكين»، مما أدى إلى وفاته في الحال وسقط جثة هامدة في بحر من الدماء، كما أرشدت عن الأداة المستخدمة.