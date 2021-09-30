«صداقة بعيدة عن التكلف»..الجمهور يشيد بعلاقة هيفاء وهبي وإليسا لهذا السبب

إطلالة مثيرة لهيفاء وهبي تثير جدل متابعيها

هذا وأطلت الفنانة هيفاء وهبي على الجمهور في أحدث ظهورها بملابس ووضعيات جريئة للغاية أسفرت عن غضب بعض الجمهور ونالت إعجاب البعض الأخر، واعتمدت وهبي على اللون الأسود لزيادة تألقها اذ ارتدت فستان أسود قصير كشف عن ساقيها، مع ارتداء نضارة شمسية وعدم المبالغة في الإكسسوارت الأخرى.

حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

هذا وأحيت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي مساء الخميس 2 سبتمبر حفل جديد ضمن حفلات مدينة العلمين بالساحل الشمالي والذي شهد حضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا، وتترواحت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، وتم فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.