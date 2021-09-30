/652657/احتمال-فرص-امطار-خفيفه-تعرف-علي-حالة-الطقس-غدا

تزامناً مع شهر الخريف والانخفاض التدريجي لدرجات الحراره اعلنت هيئة الارصاد الجويه حالة الطقس المتوقعه حتي الاربعاء 6 من اكتوبر .2021

دوت الخليج ومن المتوقع ان يسود طقس مائل الحرارة نهارا علي القاهره الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ، معتدل الحراره علي السواحل الشماليه ،حار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا علي شمال البلاد ، شمال الصعيد معتدل علي باقي الانحاء . شبوره مائيه في الصباح الباكر حتي السابعه صباحا اما عن الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر ، فمن المتوقع ان يسود طقس مائل للبروده علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد . شبوره مائيه في الصباح الباكر حتي السابعه صباحا علي الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه والمؤديه من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء . درجات الحراراه المتوقعه من المحتمل سقوط امطار خفيفه يوم السبت 2 اكتوبر 2021 علي مناطق متفرقه من السواحل الشماليه الغربيه علي فترات متقطعه. وعن درجات الحراراه المتوقعه غدا الجمعه : القاهره والوجه البحري 31 20 السواحل الشماليه 27 22 جنوب سيناء 34 26 شمال الصعيد 32 20 جنوب الصعيد 36 24

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