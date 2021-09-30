/652658/مصادر -لـتحيا-مصر-النائب-محمود-حسين-رئيسا-للجنة-الشباب-والرياضة-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر خاصة لـ «موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب محمود حسين، للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بدور الانعقاد الثانى المنتظر أن تنطلق أعماله يوم السبت المقبل بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين،خلال دور الانعقاد الأول قامت بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة، وكذلك في ضوء خطة عملها الهادفة إلى تعزيز العمل الشبابي والرياضي والنهوض به طبقًا لما نص عليه الدستور المصري وفى ضوء إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

عقدت اللجنة 70 اجتماعا على مدار دور الانعقاد الأول بعدد ساعات عمل 120 ساعة، واستقبلت 90 طلب احاطة ناقشت اللجنة منهم (49) طلب إحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصري ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة.

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

كما عقدت اللجنة عددًا من جلسات الاستماع بشأن تقصي الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ومناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة البارالمبية لدورة الألعاب المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الهامة مثل دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، واستبدال مباني مراكز الشباب القديمة بأخرى ذات مساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وإلغاء دمج الأندية، ومشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما قامت اللجنة فى إطار دورها الرقابي بزيارة ميدانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية لتفقد عدد من المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات والوقوف على مشكلاتها للعمل على وضع الحلول لها مع المسؤولين التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدت اللجنة خلال تلك الزيارات أكثر من 26 منشأة شبابية ورياضية باجمالي ٨٠ ساعة عمل والتقت خلالها المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بالشباب والرياضة لطرح مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة منها للوصول إلى حلول لها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إطار من التكامل والتعاون البنّاء.

وعلى الصعيد التشريعي تقدم النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية والذي هدُف إلى إنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

كذلك فقد ناقشت اللجنة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات.