فيديو.. محافظ الجيزة يتابع توسعات طريق المريوطية

جدة - نرمين السيد - واطمأن راشد على الالتزام بتطبيق خط التنظيم على كل المنشآت الواقعة بمسار الطريق، مشيرا إلى أنه جار رصف عدد من القطاعات التى تم ضمها بمسار الطريق لتحقيق توسعه تساهم فى تحقيق سيولة مرورية.



وكلف محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بعدم السماح بوجود أى تعديات بمسار الطريق، ومتابعة دورية لأعمال التوسعة لما لها من أهمية مرورية مع التشديد على منع الانتظار الخاطئ للمركبات.



كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال الرصف للقطاعات الجارى ضمها للطريق وضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.



كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق البطئ الموازى للبر الغربى لطريق المريوطية نطاق حى الهرم، موجها مديرية الطرق بالتأكيد على الشركة المنفذة بتلافى بعض الملاحظات فى تنفيذ أرصفه المشاه قبل استلام الأعمال.



ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة وحى الهرم برفع أى نواتج للأعمال مع إقامه سور بجوار أحد المنشآت لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه.



كما وجه المحافظ بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقى اللبينى والمريوطية.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.