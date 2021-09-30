جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة فى تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "1.6 مليون جرعة هدية من حكومة الولايات المتحدة للشعب المصرى، وهى جزء من التزامنا بمحاربة الوباء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية: شحنة للقاح فايزر فى طريقها إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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