يونيدو: قطاع الزراعة الأكثر إنتاجا للمخلفات الصلبة ويمكن تحويلها لفرص عمل

جدة - نرمين السيد - كشفت نادية سالم مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، التحديات التى تواجه مصر لتطبيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة الأمم المتحدة، والتى تتمثل فى ندرة المياة وكثافة استهلاك الطاقة والفاقد فى سلاسل القيمة للقطاع الزراعى والغذائى، وذلك فى ظل زيادة عدد السكان وأنماط الاستهلاك غير المستدامة.





جاء ذلك فى ورشة عمل ضمن سلسلة ورش العمل التى ينظمها المركز الإعلامى للأمم المتحدة للتعريف بأهداف التنمية المستدامة والتى نظمتها الدكتورة نهال القاضى، مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة،

وقالت سالم، إن كمية القمامة التى تم التخلص منها فى 2019 على مستوى الجمهورية ارتفعت بنسبة 107% مقارنة بعام 2015، ويصل متوسط الفاقد والهدر فى القطاع الزراعى فى مصر إلى 30% نتيجة طرق النقل غير المستدامة.

وأشار العرض الذى قدمته سالم، إلى أن القضايا البيئية فى مصر مدفوعة فى معظمها بزيادة عدد السكان، مؤكدة أن مصر لديها واحد من أعلى معدلات النمو السكانى فى المنطقة (2 ٪ سنة)، وأن 99٪ من السكان يعيشون فى 3.5٪ من البلد (وادى النيل والدلتا).

وأوضحت أن مصر تعانى من ندرة المياه، والصناعة تساهم فى تلوث المورد، بخلاف تراكم المخلفات والمخلفات الزراعية المساهم الأكبر فى المخلفات الصلبة (على سبيل المثال القطاع الزراعى مسؤول عن 440.135 طن مخلفات فى الأقصر و887.62 طن فى قنا)، ومنذ عام 2000 ازداد توليد المخلفات الصلبة بأكثر من 36٪.

وأكدت أن الوضع الحالى أفضل مما سبق ولكن لا يزال هناك جهد كبير مطلوب تنفيذه، فيتم حاليا جمع 60٪ من المخلفات، وإعادة تدوير 10-15٪، و7٪ يتم تسميدها، ويتم التخلص من 7٪ فى مواقع تفريغ مفتوحة، مشيرى إلى أن المخلفات التى لم يتم جمعها تتراكم فى قنوات الرى والصرف الصحى، ويتم التخلص منها بطرق لها آثار مضرة على البيئة وصحة الإنسان.

وتابعت أن مشروعات إعادة تدوير والتخلص الأمن من المخلفات هى فرصة لتوليد فرص عمل ودعم مفهوم الاقتصاد الدائرى والحفاظ على البيئة وهى مشروعات تخدم تنمية المجتمع والحفاظ على مستورى رفاهية الأسر وتحافظ على البيئة.

وأكملت مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة فى يونيدو، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشارك الحكومة المصرية فى (مشروع النمو الأخضر الشامل) والذى يسعى لتحويل الطريقة التى ننتج بها المنتجات ونستهلكها لتتحول إلى حلقات دائرية تعزز دورات حياة المتعددة للمنتجات وتحول المخلفات إلى موارد للصناعة، مع توفير فوائد اجتماعية ونمو اقتصادى وحماية بيئة، والاستفادة من الموارد المحلية.