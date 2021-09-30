عاجل.. توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن غلق وفتح المحلات

ووجه محافظ القاهرة، بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعه 7 صباحا ويبدأ الغلق فى تمام الساعة 10 مساء.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.
وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا وحتى 6 مساء.
وتابع خالد عبدالعال، أن يومى الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا وحتى 1صباحا.
يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواى والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
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