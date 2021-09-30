الجيزة: ضعف المياه عن بعض المناطق لصيانة محطة أبو النمرس

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة مما يستلزم توقف المروق رقم "1" للقيام بتنفيذ أعمال العمرة السنوية.





وأوضحت المحافظة، أن الأمر يستلزم إيقاف المروق لمدة 24 ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1 / 10 / 2021، وحتى الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 2 / 10 / 2021 علما بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هى "بنى يوسف – الحرانية - زاوية أبو مسلم - شبرامنت - طموه- المنوات". ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية فى أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. ونوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجات المواطنين فورا. وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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